Cristiano Ronaldo jelenlegi csapattársa szerint 2018-ban csak azért nem a portugál klasszis nyerte a rangos címet, mert egykori csapata, a Real Madrid keresztbe tett neki. Ezek után Giorgio Chiellini számára nem bír akkora jelentőséggel ez a díj.



A 35 éves Chiellini a tavalyi díjátadó eredményével egyáltalán nem ért egyet, s ezt most nem is tartotta magában:



„Tavaly nem Modricnak kellett volna nyernie az Aranylabdát. Cristiano csak azért nem győzött, mert a Real Madridtól távozott és ők nem akarták. Messi és Ronaldo ettől függetlenül olyan a labdarúgásnak, mint a tenisznek Rafa Nadal és Roger Federer.”



A Juventus védője szerint a tavalyi győztes, Luka Modricnak nem a tavalyi éve volt a legjobb, így teljesen egyértelmű, hogy megfosztották a sikertől a barátját, Ronaldót.



Ezt követően elárulta azt is, hogy szerinte az idei év győztesének a Liverpoolból kellett volna kikerülnie, méghozzá Virgil van Dijk-nak.



Forrás: Marca.com

Borítókép: Alessandro Sabattini/Getty Images