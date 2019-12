Cristiano Ronaldo és Maurizio Sarri fölött gyűlnek a viharfelhők.

Hosszú idő után először nem feltétlen az olasz Juventus az idei szezon bajnokesélyese, ami nem csak annak köszönhető, hogy az ellenfelek megerősödtek, hanem sokkal inkább, hogy nincs teljesen rendben minden a "zebrák" háza táján.



Az idény nyáron kinevezett vezetőedző, Maurizio Sarri az elmúlt mérkőzéseken már többször is a kispadra száműzte portugál sztárját, aki nem örült ennek a döntésnek. Ronaldo sérüléssel bajlódott az elmúlt hetekben, viszont úgy tűnik, az már a múlté, s itt már más problémákkal nézhet szembe.



Erről fejtette ki a véleményét az olasz foci „vándormadara” is, Antonio Cassano:



„Azt hiszem, Ronaldónak komoly problémája van Sarrival. Az egész azzal kezdődött, hogy két egymást követő mérkőzésen is lecserélték őt, és egy ilyen játékost ez irritál. Véleményem szerint olyan probléma van közöttük, ami kihat a Juventus teljesítményére is”



Jelenleg 14 fordulót követően az Inter vezeti a bajnokságot egy ponttal a zebrák előtt, akik a következő bajnokin a Lazio otthonába látogatnak.



Forrás: Gazetta.it



Borítókép: Daniele Badolato/Getty Images