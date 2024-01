Fabio Capello élesen bírálja a Serie A-klubok amerikai tulajdonosait, mondván, hogy Paolo Maldinivel és José Mourinhóval is tiszteletlenül bántak.

Mourinhót kedd reggel váratlanul elbocsátotta a Roma, helyére máris Daniele De Rossi került, aki a szezon végéig szóló szerződést írt alá.

Capello kedd délután a Sky Sport Italiának nyilatkozott, és nem volt meggyőződve a Roma döntéséről, különösen a módszeréről.

„Úgy tűnik, hogy ezek az amerikai tulajdonosok furcsán kezelik a dolgokat, nem tisztelik azokat, akik nekik dolgoznak. Tiszteletlenek, mert láttuk, hogy Maldinit egy telefonhívással kirúgták, most pedig ugyanezt tették Mourinhóval, aki a Trigoriánál volt, amikor közölték vele, hogy már nem ő a főnök.”

A Milan amerikai tulajdonosa, Gerry Cardinale tavaly nyáron Ricky Massarával együtt kirúgta Maldinit, a klubigazgatót, de Capello tévedett a módszertant illetően. A döntést személyesen közölték Maldinivel egy milánói szállodában.

„Ott nincs érzékenység, csak üzlet. Ők a tulajdonosok, ők döntenek, de én hiszek valami többen, a veled dolgozók iránti bizonyos fokú tiszteletben, a búcsúzás más módjában, nem pedig egy rideg nyilatkozattal vagy telefonhívással.”

Capello elismerte, hogy meglepte a Roma döntése.

„Nem számítottam rá, különösen nem ilyen módon. Világos volt, hogy nem voltak egy hullámhosszon. Mourinhónak volt néhány kérése, de nem kapott válaszokat, és ez már jelezte, hogy a dolgok nem működnek. Úgy érzem, Mourinhóval úgy bántak, mint valakivel, aki még soha nem edzett csapatot, nagyon tiszteletlenek voltak egy olyan edzővel szemben, aki sokat adott a világ futballjának, nem csak az európaiaknak. Ez egy olyan hozzáállás, amit nem tudok elfogadni. Valami hasonló történt velem is, amikor Oroszországban voltam. Éppen a repülőtérre tartottam, miután elvesztettem egy Ausztria elleni meccset. Felhívtak, hogy közöljék velem, vége. De ez Oroszország volt, az ilyen helyzetekben másképp kellene működnie a kommunikációnak a tulajdonsok és az edzők között.”

De Rossi 2001-ben debütált a Roma játékosaként Capello alatt, és a korábbi mester, aki utoljára nyert Scudettót a Stadio Olimpicóban, úgy érzi, egykori játékosának sok nehézséggel kell szembenéznie a klubnál.

„Ez egy nagy ugrás, egy olyan csapat irányítását veszi át, amelyik küszködik, jelenleg mindössze 13 játékos áll rendelkezésére, így nehéz lesz versenyképes csapatot felállítania, de természetesen De Rossi számára ez egy kiváló lehetőség. Én is a SPAL-nál kezdtem, szóval van bennünk valami közös. Most kezdődik a neheze: motiválnia kell a játékosokat, és be kell hatolnia az elméjükbe, be kell bizonyítania, hogy tudnak igazi csapatként működni.”



De Rossi több mint 20 évvel ezelőtti, a Románál történt élvonalbeli debütálásáról Capello így beszélt.

„Olyan szép volt, meg voltam győződve arról, hogy Alberto Aquilani jobb, mint De Rossi, ezért adtam neki a debütálást. Az első félidő után azt mondtam Albertónak: "Úgy kell játszanod, ahogy az edzéseken", de a második félidőben nem teljesített elég jól, ezért jeleztem De Rossinak, hogy ő áll be. A meccs végén azt mondtam: "Daniele készen áll arra, hogy a Románál maradjon, Aquilaninak pedig máshol kell több tapasztalatot szereznie", és a Triestinában jól teljesített. De Rossi viszont már az elejétől fogva készen állt, majd meglátjuk, hogy ugyanez lesz-e a Roma edzőjeként is."

Bortókép: Jurij Kodrun/Getty Images