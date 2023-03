Nemrég még mindketten az Ac Milan sikereiért dolgoztak együtt, most egyikük az ősi rivális Internél, míg másikuk Barcelonában futballozik. Hakan Calhanoglu és Franck Kessié kapcsolatáról most előbbi beszélt röviden a Gazettának, derül ki Fabrizio Romano tweetjéből.

„Kessié a barátom, a legjobb játékosokat mindig szívesen látjuk itt. Igen, valóban beszélgetek vele.”

Hakan Çalhanoglu on Franck Kessié as Inter target: "Kessié is my friend, top players are always welcome here. It's true that I'm in contact with Frank", has told Gazzetta. ???? #FCB #Inter



"Inter move for Kessié? He's at Barça, but he knows that Inter are on the same level".