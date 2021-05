A 43 éves Gianluigi Buffon a szezon után elhagyja a Juventust, és nyitott a folytatásra. Párja, Ilaria D'Amico elemezte a jövőt.

Gianluigi Buffon, az olasz válogatott korábbi kapusa új klubot keres, mivel nem hosszabbítja meg a szerződését a Juventusszal. Buffont olyan klubokkal kapcsolták össze, mint a Barcelona, a Roma és az Atalanta. A 43 éves játékos azt is elismerte, hogy már több ajánlatot is kapott, klubok megemlítése nélkül. Ilaria D'Amico olasz újságíró, aki Buffon partnere is egyben, nyitott egy Római kalandra, de hangsúlyozza, hogy a külföldi váltás a legvalószínűbb.

„Róma az én városom, tehát ha Rómába menne, akkor nem kellene házvadászatra járnunk. Nagyon szeretem a külföldi tapasztalatokat, és Gigi nagyon örült egy új életmód kipróbálásának Párizsban. Ha tippelnem kellene, akkor a külföldre való költözés mondanám. De az olasz bajnokság mindig vonzó alternatíva egy olasz számára.”

Sport365.hu - A Barcelona egy legenda iránt érdeklődik - Szükség van rá? A 43 éves Gianluigi Buffon a szezon után távozik a Juventustól. Ezt nemrégiben jelentette be, de már megerősítette, hogy bizony érkeztek érte ajánlatok. Gianluigi Buffon, az olasz válogatott egykori kapusa nemrégiben bejelentette, hogy nem hosszabbítja meg szerződését a Juventusszal. A 43 éves kapus elmondta, hogy nem biztos, hogy folytatja a karrierjét, ez az ajánlatoktól függ.



Fotó: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: Massimiliano Ferraro/NurPhoto via Getty Images