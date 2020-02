Nem bírt egymással a Milan és a Juventus. Az Olasz Kupa elődöntőjében döntetlent játszott a két csapat. Újabb felvonás következik.

A mérkőzés végén Gianluigi Buffon mezt cserélt Daniel Maldinivel, ezzel bővítve kollekcióját.

"A kollekciómban meg van Enrico Chiesa és a fia, Lillian Thuram és a fia, George Weah és fia és most már Paolo Maldini és a fia meze is. Várom az unokákat!"

