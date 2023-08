Gigi Buffon neve mindenkinek ismerős, aki kicsit is követte a 2000-es évek labdarúgását.



Az olasz hálóőr a Parmában kezdte a pályafutását, ahol hat évet töltött profiként. Innen szerződtette őt a Juventus, ahol 17 évig focizott, ezalatt klublegendává vált, tízszeres olasz bajnok lett a csapattal és háromszor jutott BL-döntőbe a zebrákat képviselve.

Megjárta klubjával az olasz másodosztályt is, ezzel Del Pieróval egyetemben hatalmas tiszteletet vívtak ki maguknak a drukkerek körében, hiszen nem hagyták magára a klubot a nehéz időkben.

2018-ban lejárt az ideje az Öreg Hölgynél, érzelmes búcsút véve a PSG felé vette az irányt, majd egy évre rá visszatért a Juvéhoz.

Úgy döntött, pályafutását a Parmánál szeretné befejezni, ahol 2021 óta véd.

Habár sok pletykát lehetett hallani arról, hogy a kapus belevág egy szaúdi kalandba, ez nem illett volna Buffonhoz, aki így nevelőklubjából vonul vissza, több mint 700 klubszinten lejátszott meccs után.

Gigi 176-szoros olasz válogatottnak is mondhatja magát, a nemzeti csapattal 2006-ban megnyerte a világbajnokságot is, 2012-ben pedig a döntőben maradtak alul az eb-n.

