Massimiliano Allegri helyzete egyre bizonytalanabbá válik a Juventusban.



Az olasz mesterre több játékos is megorrolt, köztük Duhan Vlahovic, Federico Chiesa és Angel Di Maria is.

Utóbbi még arra is hajlandó volt, hogy sérülést színleljen, miután megtudta, a mester nem akarja a kezdőbe nevezni a Bologna ellen, állítja a La Gazzetta dello Sport.

There are doubts surrounding Angel Di Maria as the Italian press suggest that the 2022 World Cup winner withdrew from Juventus’ clash with Bologna in suspicious circumstances. https://t.co/Iwxim0TT1T #DiMaria #Juventus #BolognaJuve #SerieA #Calcio

Adriano del Monte újságíró úgy tudja, Federico Chiesának is elege lett Allegriből, mivel amióta visszatért sérüléséből, rendre poszton kívül játszatja őt.

Following reported Vlahovic & Di Maria issues, sources close to Chiesa have revealed to me a disconnect between he & club, also due to coach. Superstar, regularly played out of position, now uncertain about future. Frustrated for Fede.



Juve remain “committed to Allegri project.” pic.twitter.com/zfOj9rD5WC