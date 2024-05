Ahogy Antonio Conte egyre közelebb kerül a szerződés aláírásához a Napolival, úgy lesz egyre bonyolultabb a kontraktus kezelése.

A korábban a Tottenham Hotspur, az Inter, a Juventus és a Chelsea vezetőedzője a hírek szerint előrehaladott tárgyalásokat folytat a Nápolyba költözésről.

De a Napoli elnökével sohasem könnyű, így Aurelio De Laurentiis ezért is bonyolítja, bár most Conte is köti az ebet a karóhoz. A két fél extra kitételei miatt, így egyszerre két ügyvédcsoport is vizsgálja a plusz kéréseket.

Conte állítólag egy felmentési záradékot akart, hogy egy év után távozhasson a három éves szerződéséből, de a nápolyi források ezt cáfolják. Mindemellett az egyéni marketing jogokról is vitázik a két oldal.

Ami viszont biztosnak tűnik, hogy Conte várhatóan nettó 6,5 millió eurót keres majd szezononként, plusz a teljesítményhez kapcsolódó bónuszokat.

Persze mindezt csak abban az esetben, hogyha valóban meg tudnak majd állapodni egy végleges szövegben.

(Fotó: futball-italia)