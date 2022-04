A La Gazzetta dello Sport értesülései szerint az Inter vezetői már nem tartják kizártank, hogy Romelu Lukaku a nyáron visszatérjen.

A Tuttosport a múlt héten arról számolt be, hogy a Chelsea sztárja többször is felhívta az Inter vezetőit és játékosait, hogy elmondja nekik, vissza szeretne térni a Stadio Meazza-ba. A Manchester United egykori sztárjának nehéz dolga van a Stamford Bridge-en, ahol február óta nem szerepelt kezdőként. Lukaku emiatt elégedetlen a Chelsea-nél, és arra törekszik, hogy visszatérjen az Interbe.



A milánói klubnak ugyanakkor meg kell tartania az egyensúlyt, így könnyen lehet, hogy több játékost is el kell engedniük annak érdekében, hogy egykori sztárjukat visszahozzák.



A La Gazzetta dello Sport jelentése pontosítja, hogy az Inter csak abban az esetben alkalmazná Lukakut, ha a játékos kölcsönszerződéssel érkezne a klubhoz. A Chelsea jelenleg nem vásárolhat és nem adhat el játékost a klub tulajdonosára, Roman Abramovicsra vonatkozó szankciók miatt. A Kékek tulajdonosváltás előtt állnak és az Inter meg akarja várni, hogy mi fog történni a Stamford Bridge-en, mielőtt leülne tárgyalni a Premier League óriásával.



Lukaku az Internél töltött két éve alatt 95 meccsen lépett pályára és ez alatt az időszak alatt 64 gólt szerzett.



Forrás: football-italia.net



Borítókép: Emilio Andreoli - Inter/Inter via Getty Images