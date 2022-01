Nemrég került nyilvánosság elé az az interjú, ami három héttel ezelőtt készült a Chelsea-ben Játszó Romelu Lukakuval. A belga ebben elismerte, hogy talán nem a megfelelő módját választotta az Interből való távozásnak és arról is beszélt, visszavágyik egykori csapatába. Az olasz klub szurkolóit nem hagyta hidegen a nyilatkozat, hatalmas molinón üzentek egykori játékosuknak.



Lukaku a Sky Sport olasz oldalának beszélt arról, hogy nem elégedett a Chelsea-ben betöltött szerepével és sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a nyáron 98 millió fontért távozott az Interből.

"Szerintem mindannak, ami tavaly nyáron történt, nem így kellett volna megtörténnie... Ahogy elhagytam az Intert, ahogy elhagytam a klubot, ahogyan kommunikáltam az Inter szurkolóival. Ez zavar, mert nem ez volt a megfelelő időpont” – fejtette ki.



"Most itt az ideje, hogy megosszam az érzéseimet. Mindig is azt mondtam, hogy a szívemben van az Inter. Tudom, hogy visszatérek az Interhez, nagyon remélem. Szerelmes vagyok Olaszországba, ez a megfelelő pillanat a megszólalásra és arra, hogy az emberek megtudják, mi történt valójában.”



„Szívem mélyéből remélem, hogy nem pályafutásom végén térhetek vissza az Interhez, hanem amikor még mindig a csúcson leszek, és sok mindent nyerhetünk együtt.”



Lukaku arra is kitért, nagyon sajnálja, hogy megbántotta a szurkolókat.



"Bocsánatot szeretnék kérni az Inter-szurkolóktól a rosszul időzített szavaimért. Amit értem tettek, az örökre megmarad."



Nyilvánvaló, hogy az Inter különleges helyet foglal el Lukaku szívében, de vajon szurkolók is ezt érzik vele kapcsolatban?

A San Siro elé feszített molinó alapján, erre a kérdésre nem a válasz. Az interjút követően a klub drukkereinek egy csoportja egy transzparenst helyezett el a stadion elé, melyen ez állt:



„Nem számít, ki menekül el az esőben. Az számít, hogy ki marad a viharban. Viszlát Romelu."

Inter Milan supporters have left a banner outside the San Siro.



“It doesn't matter who runs away in the rain. It counts who stays in the storm. Bye Romelu."



[via @marifcinter] pic.twitter.com/Xc1vq78WUM

