Az Inter vezérigazgatója, Beppe Marotta le szeretne ülni Martínezzel, mert elmondása szerint jobban járna az argentín támadó, ha továbbra is a milánói együttesben játszana.



A vezérigazgató szerint az argentin játékos tovább fejlődhet az Inter együttesében. Meg kell értetnünk vele, hogy lesz még lehetősége arra, hogy eligazoljon a csapattól.



Marotta elmondta, hogy a koronavírus-járvány miatt komolyabb pénzügyi mozgások nem várhatóak a járványidőszak után, mint amilyen például Neymaré is volt.





" Martinez fontos láncszeme a csapatnak, egyelőre nem kell még eladnunk." - mondta Marotta



A Lautaro Martínez átigazolásával kapcsolatos pletykák továbbra sem szűnnek, az Inter 111 millió eurót kérne a támadóért, ha mégis kénytelenek megválni tőle.





Nemcsak az argentin támadó jövője bizonytalan, hanem a belga középpályás, Radja Nainggolan, valamint Ivan Perisic helyzete is kérdéses.



Marotta megerősítette, azonban Stefano Sensit is szeretnék megtartani.



Forrás: FootballItalia.com

Borítókép: Claudio Villa - Inter/Inter via Getty Images