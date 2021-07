Az miután kénytelen volt elengedni Achraf Hakimit, próbálja megtalálni az ideális helyettesét, akit meg is tudnak fizetni. Így került a képbe Héctor Bellerín és Hans Hateboer is.

Az Inter a jobbhátvéd Achraf Hakimi helyettesét keresi, akit a Paris Saint-Germain csapatának adtak el. Az egyik név a marokkói védő helyére az Arsenalból lenne, Hévtor Bellerín személyében. Fabrizio Romano, átigazolási szakértő azt írta a Twitteren, hogy az Inter és az Arsenal között még nincsenek előrehaladott tárgyalások.

There's still nothing advanced between Inter and Arsenal for Hector Bellerin, as #AFC want to sell him on permanent deal - not accepting loan with buy option as of today.



Inter are also considering Atalanta's right back Hans Hateboer as potential option to replace Hakimi.