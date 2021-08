A Manchester United csatárát, Anthony Martialt veszi célba a nyári átigazolási időszakban az Inter.

A Serie-A bajnok csatárát, Romelu Lukakut szerződtetheti a Chelsea klubrekordot jelentő 97,5 millió fontért, és akár a csatártársa, Lautaro Martinez is távozhat a Tottenhamhoz 60 millió euróért. Az Inter tehát pénzügyi gondokkal küszködik, amit eladásokkal próbál megoldani.

— Inter Milan want to sign Anthony Martial on loan. Manchester United would only agree to such deal if there was an obligation to buy as they want to recoup most of the £50m they paid six years ago #mufc #mujournal



[@MullockSMirror]