A listavezető Internazionale 3-0-ra legyőzte a második helyezett AC Milan csapatát az olasz labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának vasárnapi rangadóján.

A Derby della Madonnina előtt - a koronavírus-járvány miatti csoportosulási tilalom ellenére - szurkolók ezrei gyűltek össze a San Siro Stadion körül, és zászlókkal, dobokkal köszöntötték kedvenc csapatukat. A zárt kapuk mögött rendezett találkozó előtt összecsapások nem történtek a drukkerek között, mert a rendőrség idejében elkülönítette a két tábort.



Az Inter játékosai közül Lautaro Martinez az ötödik és az 57., Romelu Lukaku pedig a 66. percben talált be. Utóbbi sorozatban negyedik alkalommal volt eredményes az AC Milan ellen bajnoki meccsen, az Inter játékosai közül erre legutóbb Benito Lorenzi volt képes az 1950-es évek elején.



A belga csatár minden sorozatot figyelembe véve már egymást követő ötödik összecsapásán vette be az ősi rivális kapuját.



Az Inter immár hét forduló óta veretlen, ráadásul ebben a sorozatban - a vasárnapit megelőzően - olyan rangadók szerepeltek, mint az AS Roma, a Juventus, a Fiorentina, vagy éppen a Lazio elleni összecsapás. Ezzel szemben a remekül rajtoló AC Milan az utóbbi hetekben visszaesett, legutóbbi öt találkozójából hármat elveszített.



A két gárda ebben az idényben már harmadszor csapott össze egymással: október közepén a Milan 2-1-re nyert vendégként, majd január végén az Olasz Kupában az Inter győzött 2-1-re.

Serie A, 23. forduló:

AC Milan-Internazionale 0-3 (0-1)



korábban:

Parma-Udinese 2-2 (2-0)



később:

Atalanta-Napoli 18.00

Benevento-AS Roma 20.45



hétfőn játsszák:

Juventus-Crotone 20.45



szombaton játszották:

Sassuolo-Bologna 1-1 (0-1)

Genoa-Hellas Verona 2-2 (0-1)

Lazio-Sampdoria 1-0 (1-0)



pénteken játszották:

Cagliari-Torino 0-1 (0-0)

Fiorentina-Spezia 3-0 (0-0)

Borítókép: Mattia Ozbot/Soccrates/Getty Images