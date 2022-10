A 29 éves Romelu Lukaku nem tér vissza idő előtt a Chelsea-hez. Ezzel szemben az Inter a hírek szerint végleg meg akarja tartani őt.

A belga válogatott támadó, Romelu Lukaku az idei szezon előtt visszatért az Interhez. Lukaku jelenleg kölcsönben van az Interben, miután a Chelsea csapatánál nem tartottak rá igényt. Lukaku azonban csak három bajnoki mérkőzésen lépett pályára, mivel sérülésekkel küzd. Az utóbbi időben az a hír járja, hogy az Inter felbonthatja Lukaku kölcsönszerződését.

Rumours on Romelu Lukaku loan deal to be terminated in January are 100% wide of mark. He will complete the season with Inter — now back after muscle injury. #CFC



Inter & Chelsea already held verbal talks last June about a potential 2nd season on loan, to be decided in 2023. pic.twitter.com/tBTu9x1w2H