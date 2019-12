José María Callejón elhagyhatja a Napoli csapatát, mivel egykori edzője, Rafael Benítez Kínába szeretné csábítani a Dalian Yifang csapatába.

A korábbi Napoli edző, Benítez jelenleg a Dalian Yifang együttesét irányítja, és olasz hírek szerint egy 10 millió eurós ajánlatot készülnek tenni a Napolinak.

Callejónnal kapcsolatban már az elmúlt hónapokban többször is megjelent, hogy távozni szeretne az olasz élvonalból, és állítólag megfontolná akár még a Kínai Szuper Ligába való szerződést is.



A Napoli állítólag a Sassuolo tehetségét, Jeremie Boga-t nézte ki a spanyol játékos utódjának, akit jövő nyáron szerződtetnének. A 22 éves francia játékos korábban megfordult a Chelsea csapatában is, az idei szezonban pedig 12 mérkőzésen eddig 4 gólt szerzett.

Forrás: Football-italia.net



Borítókép: Twitter/calciomarceto