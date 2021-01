Szinte minden vasárnap délutáni mérkőzésen papírforma-eredmény született az olasz labdarúgó-bajnokság 15. fordulójában.

A harmadik AS Roma a vártnál nehezebben, Edin Dzeko 72. percben szerzett góljával verte a vendég Sampdoriát, míg a negyedik helyre fellépő Napoli magabiztosan győzött Cagliariban.

It’s 2021 and Edin Džeko keeps scoring..



Important goal to put #Roma in front, @EdDzeko is now at 114 goals for the club!







