Az Atalanta labdarúgócsapata a téli átigazolási időszak első, hétfői napján megszerezte Joakim Maehle dán válogatott védőt.

A bergamói együttes azt nem közölte, hogy mekkora összegért és mennyi időre szerződtette a Genktől négy év után távozó futballistát, de sajtóértesülések szerint 10 millió euró volt az ára a hatszoros válogatott hátvédnek, aki öt évre kötelezte el magát.

Ora è ufficiale: Joakim #Mæhle è un nuovo giocatore dell'Atalanta! Velkommen Joakim!



Now it's official: Joakim Mæhle is a new #Atalanta player! Welcome Joakim!

⠀#WelcomeMæhle #GoAtalantaGo pic.twitter.com/86n739pYwd