Az AC Milan és a horvát válogatott támadója 10.000 eurót ajánlott fel egy új rehabilitációs és gyermeknevelési létesítmény fejlesztésére hazájában, Slavonski Brodban.



A világbajnoki ezüstérmes Rebic egy horvátországi kis faluból, Donji Vinjanitól származik.

Nem ez volt az első alkalom, amikor a játékos hazájában jótékonykodott.

Rebic soha nem feledkezett meg arról, honnan indult a karrierje. Ezt bizonyította még 2018-ban, amikor szülőfaluja 500 lakosának fizette ki az adósságát.

Striker of the Croatian national team Ante Rebic repaid loans to the residents of his native village.

act of Rebić was told by the former partner of the football player for the youth team Lovro Shindik.



It should be noted that about 500 people live in the Croatian village pic.twitter.com/kfkujYuAGo