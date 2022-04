Állítólag komoly érdeklődés övezi a Real Madrid sztárját, Marco Asensiót.



A dolgok jelenlegi állása szerint egyelőre elég bizonytalan Asensio jövője. Bár a spanyol ebben a szezonban rendszeresen szerephez jutott a Carlo Ancelotti vezette Real Madridban, a klubtól eddig mégsem kapott új szerződést.



Ez a tény a többi klub előtt is megnyitotta a kapukat, és ami azt illeti, úgy tűnik, van, ahol már a spanyol szerződtetésén ügyködnek.



Az AS értesülései szerint az AC Milan ezen a nyáron szeretné megszerezni a sztárt és már fel is vették vele a kapcsolatot ennek érdekében. A jelentés arról is ír, hogy az olasz „Beckham-törvény” értelmében a piros-feketék ki tudják majd gazdálkodni a játékos fizetését, ami így kb. 5 millió euróra csökkenne.

