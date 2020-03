Andrea Pirlo nem véletlenül kapta az IL Maestro, azaz a mester becenevet csapattársaitól.

Pirlo a Milan és a Juventus csapataival érte el karrierjének legnagyobb sikereit. Hazájában bajnoki címnek és kupagyőzelemnek is örülhetett, míg a nemzetközi színtéren a Bajnokok Ligája győzelmnek, amit két alkalommal is megnyert a piros-feketékkel.

A 2006-os világbajnokságon győzelemre vezette az olasz válogatottat, miután büntetőkkel legyőzték a Zidane irányította francia válogatottat. A mérkőzést követően őt választották meg a döntő legjobb játékosának.

Egy 2007-es szavazás szerint mindenidők második legjobb irányítója.

Hihetetlen magabiztosság jellemezte a játékát, az ellenfelek hiába helyeztek nyomást rá letámadással, Pirlo megőrízte higgadtságát.

Meglátásai a pályán, a közel 30-40 méteres keresztlabdái tették igazán mesteri középpályássá.

