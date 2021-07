José Mourinho csütörtökön kijelentette, fontos számára, hogy három éven belül legyen mit ünnepelnie az AS Roma labdarúgócsapatának vezetőedzőjeként.

Bemutatkozó sajtótájékoztatóján a portugál szakvezető emlékeztetett, hogy új csapata az előző idényben hetedik lett a Serie A-ban, a bajnok Internazionalétól 29, a még Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helytől pedig 16 ponttal lemaradva.

"Mindenekelőtt szeretnénk megérteni, miért történt így, és rájönni, hogyan tudunk fejlődni, hogy eljussunk oda, ahová el akarunk jutni" - magyarázta.

Mourinho hangsúlyozta, az idő már akkor is kulcsszó volt részéről, amikor első alkalommal találkozott az AS Roma tulajdonosaival, hiszen időre van szüksége a győztes csapat felépítéséhez és a tartós sikerek eléréséhez. Az olasz fővárosban májusban jelentették be, hogy nyártól Mourinho irányítja a csapatot, szerződése három idényre szól. Fanyar mosollyal úgy fogalmazott, akkor lesz elégedett, ha lesz mit ünnepelniük ebben a három esztendőben. Az AS Roma 2008-ban szerzett legutóbb trófeát, amikor megnyerte az Olasz Kupát. Mourinho felidézte, hogy utóbbi három csapata közül a Chelsea-vel bajnok lett, a Manchester Uniteddel három trófeát nyert, a Tottenhamet pedig Ligakupa-döntőbe juttatta, sokan mégis úgy vélekednek, hogy katasztrofális időszak áll mögötte.

"Amit mások katasztrófának tartanak velem kapcsoltban, azt valaki még soha életében nem érte le. Áldozata vagyok annak, amit elértem, és annak, ahogyan az emberek rám tekintenek" - mondta.

