Az AC Milan legendája, Paolo Maldini a labdarúgás egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb csapatkapitánya volt. Ezt bzonyítják a közösségi médiában nemrég ismét elterjedő felvételek is.



Maldini 25 éven át képviselte a piros-feketéket, ebből pedig 13 éven keresztül csapatkapitányként mutatott példát társainak. Az olasz válogatott játékosa tökéletességet várt el minden csapattársától, attól függetlenül, hogy ki mit ért el. Andrea Pirlo, Alessandro Nesta, Clarence Seedorf és Gattuso sem mondhatott ellent neki.

Közülük utóbbi volt a legnehezebb eset, aki híresen indulatos tudott lenni, ha fociról volt szó. Maldininek azonban még Gattusót is sikerült megfékeznie.



Egy 2005-ös meccsen Jaap Stam buktatta Pavel Nedvedet a tizenhatoson belül, az esetet kívülről szemlélő Gattuso azonban úgy gondolta, a cseh direkt dobta el magát. Ez kisebb lavinát indított el, az érzelmektől fűtött játékosok közt, Maldini azonban józan maradt és egyből rendre intette csapattársát.









Látva Gattuso szájalását, odalépett és azt mondta neki, csend legyen, nyugodj meg. Gattuso azonban nem higgadt le, ezért Maldini meglökte őt, majd így szólt: ne tedd ezt tönkre nekünk.



A szóbeszéd szerint valójában azt mondta, Stai muto, ami magyarul angyjából annyit jelent, kussolj b*meg. A kifejezést egyébként rendszeresen használják a hadseregben, és csak magas beosztásúak alkalmazhatják.



A szurkolók reagáltak a történtekről készült videóra, és többen közülük úgy gondolták, ilyen karakterekre lenne szüksége a modern futballnak.



"Amikor Maldini beszél, elhallgatsz, és végrehajtod, amit mond. Gattuso ezt egyértelműen megértette” – írta egyikük.



„Ez az egyetlen alkalom, amikor láttam, hogy Gattuso őszintén megijedt” – tette hozzá egy másik rajongó.



A Milan megőrizte előnyét, és 3-1-re nyert, de a Juventus végül első lett a Serie A-ban. Magát a címet később mégsem ő, hanem az Internazionale kapta, mivel a Juventus belekeveredett egy bundabotrányba.



Forrás: sportbible.com