Zlatan Ibrahimovic nem csak a pályán nyújtott teljesítményével hívta fel magára a figyelmet karrierje alatt.

Zlatan Ibrahimovic rendkívüli karriert tudhat magáénak. A svéd leganda több mint 15 éve meghatározó alakja a világfutballnak. A most 40 éves játékos kora ellenére továbbra is magas színvonalon teljesít, ugyanakkor valószínűleg hamarosan eljön az a pillanat, amikor lezárja karrierjét. Bármikor is következik ez be, az vitathatatlan, hogy a valaha volt egyik legjobb csatárként fog visszavonulni, akire még sokáig emlékezni fogunk.

Annál is inkább, mert nemcsak látványos játékával, hanem sokszor őrült megnyilvánulásaival is felhívta magára a figyelmet.



Az egyik legfurcsább és legemlékezetesebb megmozdulása, alighanem az volt, amikor fejbe rúgta csapattársát, miközben ő élő interjút adott a mérkőzés után az egyik tv stábnak.



Here is a throwback to when Zlatan Ibrahimovic kicked Cassano in the head while he was being interviewed



