Ahogy arról korábban beszámoltunk, egyre jobban felerősödtek azok a hírek, hogy Cristiano Ronaldo elhagyja a Juventust és a Manchester Citybe igazol. Bár az új klubja még nem jelentette be a játékost, a „Zebrák”-tól való távozására több jel is utalt. Az ötszörös aranylabdás távozását nemrég a Juventus edzője, Massimiliano Allegri is megerősítette.

Az átigazolási hírekben jártas Fabrizio Romano a közösségi oldalán számolt be a hírről.



Juventus manager Massimiliano Allegri: “Cristiano Ronaldo told me yesterday that he wants to LEAVE Juventus immediatly. It’s true and confirmed. This is why he wasn’t training today and he’s not available for tomorrow match vs Empoli”. #Ronaldo #Juve pic.twitter.com/Zr3W5tWYcF