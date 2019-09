Nikola Kalinic horvát és Henrih Mhitarjan örmény válogatott labdarúgót egy szezonra kölcsönvette az AS Roma.

A rómaiak honlapja szerint kétmillió euróért vették kölcsön a horvát csatárt az Atlético Madridtól, és a megállapodás kilencmillió eurós vételi opciót is tartalmaz. Kalinic korábban már játszott a Serie A-ban a Fiorentina és az AC Milan színeiben.

Az örmény támadójátékosért hárommillió eurót fizettek az Arsenalnak, de az ő szerződésében nem szerepel vételi lehetőség.



Kalinic visszatér Olaszországba

Hétfőn egy távozója is volt az AS Romának, ugyanis a cseh csatár, Patrik Schick a következő szezont a német élvonalbeli RB Leipzig együttesében tölti, ahol Gulácsi Péter és Willi Orbán csapattársa lesz. A lipcseiek 3,5 millió eurót fizetnek érte, egy év múlva pedig 29 millió euróért végleg megvásárolhatják a játékjogát, amennyiben ismét csoportkörbe jutnak a Bajnokok Ligájában.

Az AS Roma az Európa-liga, az RB Leipzig pedig a Bajnokok Ligája főtábláján szerepel a mostani idényben.