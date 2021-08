Ahogy arról korábban beszámoltunk, Romelu Lukaku a 2021/22-es szezontól nagy valószínűséggel a Chelsea csapatát erősíti majd. A sajtóhírek szerint a játékos busás összegért, 115 millió euróért (40,6 milliárd forint) csatlakozhat a „Kékekhez”. Ez a tény kiborította az Inter szurkolóit, akik kemény üzenetet intéztek a labdarúgóhoz és még a róla készült hatalmas festményt is megrongálták.



Az Inter ultras csoportja, a Curva Nord közösségi oldalán fejtette ki véleményét a játékos döntésével kapcsolatban.



„Kedves Romelu, másfajta, őszintébb és tisztességesebb viselkedést vártunk volna tőled. Annak ellenére, hogy üdvözöltünk és megvédtünk téged, amikor „újfiúként” jöttél hozzánk, de most bebizonyítottad, hogy olyan vagy, mint mindenki más, behódolsz a pénznek. A legjobbakat kívánjuk, bár a kapzsiság nem mindig kifizetődő. Le kell hajtani a fejet és dolgozni. Az Inter mindenek előtt” – írták.

Lukaku már elhagyta Milánót, és nem szerepelt a Parma elleni legutóbbi barátságos mérkőzésen sem, mivel nem vett részt a legutóbbi edzéseken.



Inter ultras group Curva Nord have defaced and smeared a Romelu Lukaku mural, ahead of his move to Chelsea (via @Glongari) pic.twitter.com/RQqVzIJnPT