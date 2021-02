Meglepetésre vereséget szenvedett a tabella alsó felében álló Speziától az éllovas AC Milan az olasz labdarúgó-bajnokság 22. fordulójának szombat esti mérkőzésén.

A hazai csapat a második félidő elején szerzett vezetést és nem sokkal később növelni tudta előnyét, a vendégek pedig gólképtelenek maradtak.

Spezia shocked league leaders Milan with a sensational performance which carried them to a 2-0 victory | Serie A TIMThis is the official channel for the Seri...