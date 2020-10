Az olasz labdarúgó-bajnokság vezetői alternatív lebonyolítási terveket is készítenek arra az esetre, ha a koronavírus-járvány miatt nem sikerül a versenykiírásnak megfelelően befejezni a szezont.

A Corriere dello Sport című sportnapilap Vincenzo Spadafora sportminiszterre hivatkozva arról számolt be, hogy több szisztéma is szóba került a mérkőzések számának csökkentése érdekében, de akár nyolccsapatos rájátszással is zárulhat a Serie A mostani idénye, amennyiben arra szükség lesz. Azt ugyanakkor kiemelik, a fő cél a normál bajnoki idény, a 38 forduló végigjátszása.



Az olasz bajnokság mostani idényéből eddig három fordulót játszottak le, ám két mérkőzést már nem sikerült megrendezni.

Kép: Andrea Staccioli/LightRocket via Getty Images