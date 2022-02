A Sassuolo saját közönsége előtt 2-1-re legyőzte a Fiorentinát az olasz labdarúgó-bajnokság 27. fordulójának szombati játéknapján.

A hazaiak az elefántcsontparti Hamed Junior Traore találatával a 19. percben megszerezték a vezetést, majd a 79. percben Giacomo Bonaventura kiállítása miatt emberelőnybe is kerültek.



A firenzei együttesnek ennek ellenére sikerült egyenlítenie a brazil Arthur Cabral 89. percben esett góljával, ám a hazaiaknak még erre is volt válaszuk: a francia Gregoire Defrel 94. perces találatával sorozatban másodszor gyűjtötték be a három bajnoki pontot.



A firenzeiek két győzelem után veszítettek ismét a Serie A-ban.

Serie A, 27. forduló:

Sassuolo-Fiorentina 2-1 (1-0)

Empoli-Juventus 2-3 (1-2)

Salernitana-Bologna 1-1 (0-1)



pénteken játszották:

Genoa-Internazionale 0-0

AC Milan-Udinese 1-1 (1-0)



vasárnap játsszák:

Torino-Cagliari 12.30

Hellas Verona-Venezia 15.00

Spezia-AS Roma 18.00

SS Lazio-SSC Napoli 20.45



hétfőn játsszák:

Atalanta-Sampdoria 20.45

A tabella:

1. AC Milan 27 53-29 57 pont

2. Internazionale 26 55-22 55

3. Napoli 26 47-18 54

4. Juventus 27 41-25 50

5. Atalanta 25 46-30 44

6. Lazio 26 53-40 43

7. Fiorentina 26 45-36 42

8. AS Roma 26 44-34 41

9. Hellas Verona 26 49-42 37

10. Sassuolo 27 45-45 36

11. Torino 25 32-26 33

12. Bologna 26 32-42 32

13. Empoli 27 40-53 31

14. Sampdoria 26 35-42 26

15. Udinese 25 32-42 26

16. Spezia 26 28-48 26

17. Venezia 25 23-44 22

18. Cagliari 26 26-47 22

19. Genoa 27 22-47 17

20. Salernitana 25 20-56 15

Borítókép: Twitter.com/U.S. Sassuolo