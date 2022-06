Sajtóhírek szerint az olasz nagyklub hamarosan bejelentheti Cristiano Ronaldo érkeézését.

Több forrásból is megerősítettem, hogy a Roma megpróbálja szerződtetni Cristiano Ronaldót” – jelentette ki a korábbi labdarúgó Angeli Di Livio a Retesport olasz rádiónak, majd azt is tisztázta, hogy mikor várható a portugál szupersztár bejelentése.

A Paolo Paganini vezette műsorban, melyben az átigazolási híreket elemzik, korábban Laura Barth jelentette ki, hogy a római klub szeretné szerződtetni az ötszörös aranylabdást, melyet június 29-én jelent majd be. Mivel ez nem történt meg, a szurkolók egy része felháborodott. Ezt a helyzetet próbálta meg Di Livio tisztázni.



„Sajnálom, hogy a közösségi médiában haragszanak Laura Barthra. Az volt a hibája, hogy azt mondta, június 29-én mutatják be. Valójában abból, amit az elmúlt napokban hallottam, és amit a Rai programjában is megismételtek, az az, hogy a Roma valóban megpróbálja leigazolni Cristiano Ronaldót, és július 7-én – a Konferencia Kupaelső napján – mutatják be” – mondta.



Ez egy pletyka, amely folyamatosan kering a futball világában. Sok volt labdarúgó beszél erről, sok ügynök is ezt mondja. Emellett véletlenül beszéltem egy kedves barátommal, aki a televízióban dolgozik, és aki néhány nappal ezelőtt egy vacsora alkalmával értesült a Ronaldo-ügyletről a római klub egy nagyon fontos alakjától” – tette hozzá.



Borítókép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images