Georginio Wijnaldum nagyon közel áll ahhoz, hogy az AS Roma játékosa legyen. A Paris Saint-Germain pedig már kész pótolni a hollandot, aki helyére Renato Sánches érkezhet.

A Roma nagyon sokat dolgozik azon, hogy szerződtessék a holland válogatott sztárt, Georginio Wijnaldumot. Az átigazolási szakértő, Fabrizio Romano értesülései szerint, az olasz klub megállapodott a Paris Saint-Germainnel.

A PSG kölcsönbe engedi a középpályást a Romához. A klubok most megkezdték az átigazolás befejezéséhez szükséges dokumentumok aláírásának folyamatát. Nicolo Schira átigazolási újságíró szerint vételi opciós kölcsönről van szó – amely kötelezővé válik, ha a következő szezonban a Roma Bajnokok Ligájában fog indulni. A párizsi klub Schira szerint a játékos fizetésének 40 százalékát fizeti majd.

Gini Wijnaldum is finally set to sign with AS Roma! Agreement reached as green light just arrived from Paris Saint-Germain on loan move. Time for documents, here we go soon #ASRoma



PSG are prepared to close on Renato Sanches after Wijnaldum departure. pic.twitter.com/U04IxnUBCa