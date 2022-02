Az AS Roma a 93. percben szerzett góllal ért el 2-2-es döntetlent a Sassuolo otthonában vasárnap este, az olasz labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában.

Jose Mourinho együttese az első félidőben is a ráadásban volt eredményes, azzal viszont még vezetéshez jutott, a fordulás után azonban Chris Smalling öngóljával egyenlített a házigazda, majd Hamed Junior Traore révén a vezetést is átvette. A fővárosiak számára Gian Marco Ferrari 78. percben történt kiállítása kínált nagy esélyt, mellyel Bryan Cristante fejesének köszönhetően élni is tudtak.

Serie A, 25. forduló:

Sassuolo-AS Roma 2-2 (0-1)

Borítókép és fotók: AS Roma English/Twitter