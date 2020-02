Kalidou Koulibaly, a Napoli védője a The Players' Tribune-nek adott hosszabb interjút, amelyben többek között egy hihetetlenül furcsa történetet is elmesélt korábbi edzőjéről, Maurizio Sarriról, aki 2015 és 2018 között irányította a nápolyi csapatot.

2016 szeptemberében a szenegáli védőt felhívta a felesége, Charline, aki tudatta vele, hogy nem fog tudni kimenni a Sassuolo elleni meccsükre, ugyanis szülni fog.



"A feleségem reggel bement a kórházba, pont aznap este játszottunk otthon a Sassuolóval. Emlékszem videóelemzést tartottunk az ellenfélből és a telefonom folyamatosan rezgett. Legalább ötször vagy hatszor hívott. Általában kikapcsolom, de aggódtam a feleségem miatt. Az akkori edzőnk Maurizio Sarri volt, aki temperamentumos és szigoru ember, szóval nem akartam felvenni a telefont. Végül kifutottam a teremből és felvettem a telefont, a feleségem pedig azt mondta: Most azonnal el kell jönnöd. Mindjárt megszületik a fiad."



Afrika legjobb védője félt, hogy nem fogják elengedni, de összeszedte minden bátorságát és elmesélte a vezetőedzőnek a helyzetet.



"Oda mentem Sarrihoz, és azt mondtam: Uram, sajnálom, de most mennem kell! A fiam mindjárt megszületik! Sarri rám nézett és azt mondta: Nem, nem, nem. Ma este szükségem van rád, Kouli. Tényleg szükségem van rád. Nem tudsz elmenni."



"Nem akartam beletörődni a döntésbe ezért azt válaszoltam, hogy: Ma megszületik a fiam, Mister. Bármit megtehet velem, büntessen meg. Nem érdekel, akkor is elmegyek."

Koulibaly, the birth of his first child & Sarri... You can’t make this up. I’ve read it 7 times and my ribs still hurt https://t.co/1BCMeZayfB pic.twitter.com/wNOgkv5u7Z