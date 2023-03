A Napolitól karnyújtásnyira van az olasz bajnoki cím, és a Bajnokok Ligájában is titkos favoritként emlegetik őket. A csapat egyik legnagyobb sztárjáról most saját ügynöke rántotta le a leplet és árulta el: a Real Madridnak szurkol.

Khvicha Kvaratskhelia még csak tavaly nyáron érkezett Nápolyba, mégis a liga egyik legjobb szélsőjeként beszélnek róla. A 26 fellépésén 12 góllal és 15 gólpasszal büszkélkedő játékos kapcsán egyre több klubot emlegetnek, ami szívesen leigazolná.

A futballista ügynöke most a Georgian TV-nek elárulta, nem sietnek semmivel és ügyfele is remekül érzi magát a klubnál, ha bármi változás történik, Crtiano Giuntoli sportigazgatót fogják először értesíteni. Mamuka Jugeli azt is elmondta, hogy Kvaratskhelia a Napolin kívül más olasz csapatban nem szeretne játszani.

Az AS cikke kiemeli, hogy az ügynök szerint ügyfele szíve a Real Madridért dobog.

„Az édesapja és én Barcelona szurkolók vagyunk, de Kvara a Realt szereti. Ő egy olyan játékos, akiben minden megvan ahhoz, hogy ezen a szinten játsszon, bármelyik csapathoz elég jó. Ha egyszer Barca mezben látnám nagyon boldog lennék – de ő Madridista.”

Bárki is szeretné leigazolni a mindössze 22 éves georgiai válogattat, mélyen zsebbe kell nyúlnia: jelenlegi szerződése 2027-ig érvényes, értékét már most is legalább 60 millió euróra becsülik.

Borítókép: Getty Images Europe