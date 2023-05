Senki nem hitt benne a szezont megelőzően csak ők, mégis igazuk lett: Olaszország bajnoka a Napoli.

A tündérmesével kapcsolatban talán már nem is feltétlen emlékszünk arra, hogy Luciano Spalletti együttese Kalidou Koulibaly személyében egyik legjobbját vesztette el. Az ő helyére érkezett Kim Min-jae, akinek teljesen a feje tetejére fordult az élete egyetlen esztendő leforgása alatt.

