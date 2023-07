Fél Európa magához csábítaná, a legnagyobb klubokban is azonnal kezdő lehetne, ám sokak bánatára, és a Napoli szurkolóinak örömére úgy tűnik, Victor Osimhen még egy évet legalább mégis maradhat.

Ügynöke, Roberto Calenda a felmerült pletykákra is elég határozott választ adott.

„Azok a híresztelések, melyek szerint minden opciót megvizsgálok, és arra bíztatom az ügyfelem, hogy ne írja alá az új szerződését, komplett hazugságok.”

Victor Osimhen agent Roberto Calenda: “Reports of my plan to explore all the options now and then not signing new contract at Napoli are completely fake”.



