Az AC Milan igyekezett okosan építkezni a nyáron, hiányposztokra, különböző profilú játékosokat hozva. Az olaszok célja, hogy idén ismét a bajnoki címért lehessenek versenyben, ehhez pedig elengedhetetlen az erős keret.



Ezen cél érdekében hozták a csapathoz a Chelsea-től Christian Pulisic-et is, aki amellett, hogy remek labdarúgó, sokéves tapasztalattal, jelentős rajongótáborral rendelkezik az Egyesült Államokban.

„Pulisic-et azért szerződtettük, mert ő egy rendkívüli játékos, akire szükségünk van, mivel képes különbséget teremteni. Ez az elsődleges oka, hogy megvettük. Nyilván, ő az egyik legjobb amerikai játékos, így a mezeladásaink robbanásszerűen megnőttek az USÁ-ban, melyeknek 90%-át Pulisic felirattal kérték. Ez egy extra előny, de nem ezért igazoltuk le.” – beszélt a Business of Sportnak a klub ügyvezetője, Girgio Furlani.

