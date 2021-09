A százszázalékos AC Milan látogat a szezont roppant gyengén kezdő Juventushoz az olasz labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójának csúcsmérkőzésén, mely után a torinóiak akár a kieső helyre is visszacsúszhatnak.

A Serie A első három fordulójában a 2020-ig sorozatban kilenc bajnokságot nyert Juve mindössze egyetlen pontot tudott szerezni, így a 16. helyen szerénykedik a tabellán. A gárdához a nyáron visszatért sikeredző, Massimiliano Allegri a kudarcok után rendre türelmet kért együttesének, mellyel kedden önbizalomnövelő, 3-0-ás sikert aratott Malmöben a Bajnokok Ligája első fordulójában. A svédországi győzelem után így némileg enyhült a nyomás a csapaton, ám még így is nagy kérdés, mire juthat a gárda a milánói piros-feketék ellen. Stefano Pioli tanítványai az elmúlt másfél évben - kisebb hullámvölgyeket leszámítva - kifejezetten jól és eredményesen játszanak, s az első három körben is remekeltek. Legutóbb a Lazio elleni rangadón győztek a milánóiak, akik ugyan a hétközben 3-2-re kikaptak Liverpoolban a BL-nyitányon, ám az angliai teljesítményt sem kell szégyelniük, s a vereség vélhetőleg nem tépázta meg a játékosok önbizalmát.

A két gárda egymás elleni találkozói az elmúlt tíz évben óriási Juve-fölényt mutatnak, a 2011-12-es szezon rajtja óta a Milan a bajnokságban csupán négyszer tudta legyőzni a torinói csapatot, míg 15-ször kikapott tőle. Ugyanakkor a legutóbbi három meccsen két milánói siker született a Serie A-ban, s a vasárnap esti meccsen is a piros-feketék győzelmére van nagyobb esély. Az élcsapatok közül a tabellát a Milan és a szintén 9 pontos Napoli előtt jobb gólarányával vezető AS Roma a Hellas Verona vendége lesz, s óriási meglepetés lenne, ha Jose Mourinho "farkasai" éppen Veronában rontanák el százszázalékos mérlegüket. A Hellas ugyanis pont nélkül áll és a gyatra rajt után már edzőváltáson is átesett, így a fővárosiak ellen már Igor Tudor irányításával lép majd pályára.

A legutóbbi körben a Juventust legyőző nápolyiak hétfő este az Udineséhez látogatnak, mely remek rajtot vett az új idényben, s három kör után hét ponttal az ötödik. A címvédő Internazionale nehéz héten van túl, az előző fordulóban ugyanis pontokat vesztett a Sampdoria vendégeként, majd hiába játszott jól a Real Madrid ellen, rengeteg helyzetet kihagyott és a hajrában esett góllal kikapott. A kék-feketék szombaton a Bologna ellen térhetnek vissza a győztes útra, igaz, a hozzájuk hasonlóan 7 ponttal álló rivális ellen minden bizonnyal meg kell majd izzadniuk a sikerért.

Serie A, 4. forduló:

péntek:

Sassuolo-Torino 0-1

szombat:

Genoa-Fiorentina 15.00

Internazionale-Bologna 18.00

Salernitana-Atalanta 20.45

vasárnap:

Empoli-Sampdoria 12.30

Venezia-Spezia 15.00

Lazio-Cagliari 18.00

Hellas Verona-AS Roma 18.00

Juventus-AC Milan 20.45

hétfő:

Udinese-Napoli 20.45

