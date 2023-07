Hétfőn hivatalosan is bemutatták Sandro Tonalit a Newcastle új igazolásaként, aki 55 millió fontért tette át a székhelyét Olaszországból Angliába abban a reményben, hogy újdonsült állomáshelyén még tovább fejlődhet a karriere.

Sokáig úgy tűnt Rafael Leao is búcsút inthet a piros-feketéknek, ő azonban új szerződést írt alá, az viszont a Sky Sports cikke szerint meglepte, hogy immáron egykori társa váltott.

„Egy fontos futballista számunkra, nem gondoltam volna, hogy eligazol. ő jelentette a különbséget a középpályán, Gattuso utódjaként láttam, mert Milan szurkoló volt gyerekkorától kezdve, valaki, akit évekig szívesen néztem volna még a Milanban.”

„Jóban vagyunk egymással, sok sikert kívánok neki az U21-es Európa Bajnokságra és a legjobbakat az új kalandjában.”

We are delighted to announce the signing of Sandro Tonali from @acmilan.



The 23-year-old joins the Magpies for an undisclosed fee and has agreed a contract at St. James’ Park initially until 2028.



Welcome to Newcastle United, Sandro! ???????? pic.twitter.com/BbxrNUzVNo