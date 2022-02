Zlatan Ibrahimovic jelenleg az AC Milan legjobban fizetett játékosa, ám a legújabb hírek szerint ez már nem sokáig lesz így.



Paolo Maldini és Ivan Gazidis korábban kifejtette, hogy a piros-feketék szeretnék, ha a most 40 éves játékos a következő szezonban is a klubot erősítené majd.

Maldini szerint a svéd csatár is benne lenne a folytatásban, de a felek még nem állapodtak meg a továbbiakról.



A Sport Mediaset most arról számolt be, hogy a Milan a játékos tavalyi sérüléseire tekintettel jelentősen csökkenteni akarja a fizetését.



Ibrahimovic jelenleg a legjobban fizetett Milánóban, évi nettó 7 millió eurót tehet zsebre. A Milan most több, mint a felével csökkentené ezt az összeget.



A legújabb információk szerint, a svéd 3 millió eurót kapna, amihez még hozzá jönnének a meccsekért és a gólokért járó bónuszok. A forrás arról is ír, hogy a svéd fontolgatja az új ajánlatot.



Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: Facebook.com/AC Milan