Yunus Musah szappanoperájától nem visszhangzott a nemzetközi sajtó annyira, mint például Harry Kane esetében, ettől függetlenül ment egy ideig a huzavona a Valencia és a Milan között, miközben az amerikai futballista már a kezdetektől presszionálta a váltást.

Most, hogy hivatalos lett a klubváltás, eljött az ideje a nyilatkozatoknak, és ha már nyilatkozatok, Musah meg is osztotta gondolatait arról, mennyire boldog.

„Nagyon boldog vagyok, ma megfájdult a szám a sok mosolygástól. Nem tudom mit mondhatnék, köszönöm mindenkinek. Időre van szükségem, hogy felfogjam, ami történt. Annyira örülök” – mesélte a klub hivatalos oldalán, majd kitért Christian Pulisicre.

„Beszéltem Christiannal, arról érdeklődött hogy mennek a dolgok és gratulált nekem, amikor már látta, hogy alá fogok írni. Örülök, hogy együtt játszunk majd a válogatottban és klubszinten is.”

De kik azok, akikre igazán felnéz a friss szerzemény a korábbi hírvivőket illetően?

„Annyira sok Milan játékos van, akikre felnézek: Clarence Seedorf, Pato, Ronaldinho. Valószínűleg azért ebből az időszakból mondok, mert a testvérem Milan szurkoló volt, és sokat megtudtam a klubról.”

