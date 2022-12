Marek Hamsik szerint pályafutása derekán a legnagyobb olasz klubok küzdöttek a kegyeiért.



A szlovák játékos 2021 tavaszán az IFK Göteborgban töltötte, majd a török Trabzonsporhoz igazolt, amellyel megnyerte a török Süper Liget. A klub színeiben 48 mérkőzésen 4 gólt és 4 gólpasszt jegyzett.



A 35 éves középpályás korábban a Napoliban játszott, ahol fénykorát élte. az olasz csapat színeiben 520-szor lépett pályára, amely során 121 gólt szerzett, és 103 gólpasszt adott. A játékos nemrég elárulta, ebben az időszakában a legnagyobb olasz klubok is megpróbálták átcsábítani őt.



„A nápolyi éveim alatt sok klub szeretett volna engem. Először a Milan, aztán az Inter, majd a Juventus. Volt néhány megbeszélésünk (Pavel) Nedveddel, de nem is gondoltam rá” – mondta Hamsik a DAZN-nek.



„Soha nem akartam elmenni, boldog voltam és a családom is, ezért mindig hosszabbítottam. Minél jobban teltek az évek, a rajongók annál jobban szerettek. Ha nem jön a hívás Kínából, ott maradtam volna egész pályafutásom alatt” – tette hozzá, majd kiemelte, nem tartja kizártnak, hogy egy napon visszatér az olaszokhoz.



„Miért ne! Nagyon jó a kapcsolatom Aurelio De Laurentiis elnökkel, nemrég beszéltem vele, és szóba került, hogy játékoskarrierem után visszatérek a Napoliba. Január és március között váltottunk néhány szót és azt mondta, hívjam fel, ha abbahagyom a játékot, hogy beszéljünk a jövőről.”

Borítókép: Jonathan Moscrop/Getty Images