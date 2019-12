A Sky Sport Italia szakértője, Gianluca Di Marzio értesülései szerint a Manchester City is harcba száll az Inter argentin játékosáért, Lautaro Martínezért.



A 22 éves „Hitman” becenévre hallgató Lautaro Martínez kivételes kapcsolatot alakított ki a pályán csapattársával, Romelu Lukakuval ebben a szezonban. Az olasz bajnokságban és a Bajnokok Ligájában 19 mérkőzésen 13 gólt szerzett és mindemellett három gólpasszt is kiosztott Martínez.

