A 28 éves egyiptomi világsztár, Mohamed Salah korábban kacérkodott a Real Madriddal és a Barcelonával is. Az elmúlt napokban utalt arra, hogy a jövő igenis bizonytalan.

"Nem rajtam múlik. Meglátjuk, mi fog történni, de inkább nem beszélek erről most" - mondta Salah a Marcának.



Salah azt is kifejtette, hogy a kapcsolata Jürgen Kloppal profi, ami arra enged következtetni sokakat, hogy Liverpoolban nincs minden rendben. Az ESPN most arról számol be, hogy a Liverpool dilemma előtt áll Salah jövőjével kapcsolatban. A klubon belül egyre inkább az az érzés, hogy a sztár új kihívást szeretne keresni.

A helyzetet befolyásolja, hogyan zárja a szezont a Liverpool. A klub azonban nem aggódik, mert Salah szerződése 2023-ig érvényes és a távozása nagy pénzzel járna.

