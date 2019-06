A következő szezonban nem vállal munkát Massimiliano Allegri, a Juventus labdarúgócsapatának eddigi vezetőedzője, aki öt év után távozott a torinói együttestől.

Az 51 éves szakember egy milánói rendezvényen árulta el, hogy nem akar dolgozni egy évig, mert szeretne a magánéletére koncentrálni a következő hónapokban. Mint mondta, az elmúlt 15 évben folyamatosan dolgozott, ami kiszívta belőle az erőt.

A bíró nézése azért beszédes.

(Photo by Giampiero Sposito/Getty Images)

Allegri 2004-ben az olasz negyedosztályban kezdte edzői karrierjét, majd az AC Milannal olasz bajnokságot nyert, 2014-ben pedig a Juventus irányítását vette át, s a torinói klub történetének egyik legsikeresebb edzője lett. Vezetésével a csapat mind az öt szezonban megszerezte a bajnoki címet, az első négyben az olasz kupát is megnyerte, s kétszer jutott be a Bajnokok Ligája döntőjébe.

A Juventus májusban jelentette be, hogy közös megegyezéssel felbontják Allegri szerződését, akinek utódja várhatóan Maurizio Sarri, a Chelsea trénere lesz.

Egy év szabinak én is tudnék így örülni.

(Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)