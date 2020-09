Andrea Pirlo, az olasz bajnok Juventus labdarúgócsapatának új edzője elégedetten értékelt vasárnap esti első tétmeccsét követően, amelyet 3-0-ra nyert meg a torinói együttes a Sampdoria ellen a Serie A nyitó fordulójában.

A korábbi világbajnok középpályást augusztusban nevezték ki Maurizio Sarri utódjának a Zebráknál, nagy meglepetésre, mivel edzői tapasztalat nélkül kapta meg a sorozatban kilenc bajnokságot nyert gárdát, pár nappal azután, hogy az U23-asok edzéseinek irányításával bízták meg. Ilyen előzmények után nagy kérdés volt, hogy mit lehet várni a játékosként világklasszis szakembertől, aki első találkozóján minden bizonnyal sok szurkolót megnyugtatott.

Sport365.hu - A Juventus megmutatta, hogyan kell az idényt elkezdeni Az augusztus 8-án kinevezett Andrea Pirlo - aki néhány nappal a bajnoki nyitány előtt kapta meg az Európai Labdarúgó Szövetség edzői pro licencét - Dejan Kulusevski, Leonardo Bonucci és Cristiano Ronaldo góljának köszönhetően sima győzelemmel mutatkozott a Serie A-ban a sorozatban a tizedik elsőségéért harcba szálló torinói csapat kispadján.



A Juve vasárnap este végig uralta a mérkőzést. Annak ellenére, hogy olyan sztárok hiányoztak, mint Paulo Dybala és Matthijs de Ligt, a torinóiak biztosan védekeztek és gyors, pontos passzokkal építették támadásaikat, számtalan helyzetet dolgoztak ki, ezek közül egyet az elején, kettőt pedig a hajárban értékesítettek is.



"Természetesen ez még csak az első meccsünk volt, még van hova fejlődnünk, de megnyugtató a számomra, hogy látom, a játékosok mindent megtesznek a csapatért" - nyilatkozta a találkozót követően Pirlo, aki arról is beszélt, hogy több nagy edző munkásságát kedveli, Carlo Ancelottit, Antonio Contét és Josep Guardiolát is említette, ám azt is leszögezte, hogy egyiküket sem akarja másolni. - "Nem akarom azt csinálni, amit ők, megvan a saját elképzelésem, de ötleteket gyűjtök azoktól a csapatoktól, amelyeknek a játéka lenyűgöz."



A 41 éves tréner arról is beszélt, hogy a válogatott szünet miatt nem sok idejük volt együtt készülni, ráadásul több sérültjük is van, és idő kell még, hogy minden a helyére kerüljön a gárda játékában. A vasárnap látottakkal viszont elégedett volt.



A Juventusnak és Pirlónak a folytatásban lényegesen nagyobb kihívásokkal kell megküzdenie, mint amit az ezúttal gyengén játszó Sampdoria jelentett. Vasárnap ugyanis az AS Romával, egy héttel később pedig a Napolival találkozik a csapat a bajnokság második és harmadik fordulójában.

