A Juventus 2018 nyarán 100 millió fontért szerződtette Cristiano Ronaldót a Real Madridból, hogy segítsen nekik 1996 után újra megnyerni a Bajnokok Ligáját.

Azóta két év telt el, és a Juventus nagy sikere még mindig várat magára. Ennek ellenére azt nem lehet mondani, hogy Ronaldo az elmúlt két és fél évben nem ért el nagy sikereket Torinóban. A portugál legenda 94 meccsen 71 gólt szerzett a Bianconeri csapatában, és két Serie A címet nyert. Ronaldo most, hogy közeledik a 36. születésnapjához is képes meghatározó játékos lenni, és sokszor sorsdöntő gólokat szerezni. Most azonban arról szólnak a hírek, hogy a Juventus el akarja adni a sztárjátékosát a szezon végén, akinek szerződése 2022 júniusában jár le.



Meg akarják téríteni az árát, amit a Real Madridnak fizettek, és szeretnék felszabadítani a rendkívül magas fizetését. Ronaldo jelenleg 31 millió eurót (28 millió fontot) keres szezononként. Ez az összeg ötszöröse annak az összegnek, amelyet Paulo Dybala, a Juve második legjobban kereső játékosa keres. A koronavírus-járvány helyzet úgy tűnik úgy hozta, hogy a Juve már nem tudja fenntartani CR7 csillagászati bérét.

