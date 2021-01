A helyezések alapján a hetedik Atalanta és a negyedik Sassuolo mérkőzése lesz az olasz labdarúgó-bajnokság vasárnapi, 15. fordulójának rangadója.

A Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős bergamói csapat tavaly és tavalyelőtt is a harmadik helyen végzett a Serie A-ban - ráadásul legutóbb meccsenkénti két és feles gólátlaggal -, ám ellenfelei mára némileg kiismerték játékstílusát, így sokkal nehezebb dolga van. Ráadásul egyik legjobb játékosa, a csapatkapitány Alejandro Darío Gómez napokon belül távozik, és minden bizonnyal az Internazionale színeiben folytatja pályafutását.



A 2014-ben igazolt argentin csatár eddig 209 bajnoki meccsen ötven góllal segítette az Atalantát, ám december elején összekülönbözött Gian Piero Gasperini vezetőedzővel, és a felek azóta sem tudták rendezni a viszonyukat. A klubtulajdonos Antonio Percassi az év végén azt nyilatkozta, a Gómez-ügyet lezártnak tekinti, Gasperini viszont élete végéig a csapat vezetőedzője lehet.



A bergamóiak abban bízhatnak a vasárnapi találkozó előtt, hogy legutóbb 2014 áprilisában veszítettek tétmérkőzést a Sassuolóval szemben, azóta négy döntetlen mellett kilenc alkalommal nyertek. Ennek ellenére nem jelenthető ki, hogy az Atalanta lenne a találkozó esélyes, ugyanis hazai pályán három győzelem és egy döntetlen mellett már kétszer kikapott, a vendégek viszont a mostani szezonban még veretlenek idegenben, két döntetlen mellett ötször nyertek.



A második helyezett Internazionale az utolsóelőtti Crotone csapatát fogadja. Egy friss felmérés szerint a Serie A vezetőedzői arra számítanak, hogy az Inter nyeri a bajnokságot. A húsz tréner közül 13 adott választ, közülük 11 gondolja úgy, hogy Antonio Conte vezetőedző együttese nyeri a Scudettót. Érdekesség, hogy a Crotonét irányító Giovanni Stroppa a veretlenül listavezető AC Milanra szavazott, a Spezia szakvezetője, Vincenzo Italiano szerint pedig ezúttal is a címvédő Juventus lesz a befutó.



A papírforma szerint az AC Milanra sem vár nehéz feladat vasárnap, ugyanis a tizedik Benevento otthonába látogat. A sérült Zlatan Ibrahimovic továbbra sem játszhat, a svéd csatár január második felében léphet ismét pályára.



A tabella harmadik helyén álló AS Roma a Sampdoriát fogadja, az ötödik Napoli a Cagliari vendége lesz, a hatodik Juventus pedig az Udinesével játszik vasárnap.

Serie A, 15. forduló:

vasárnap:

Internazionale-Crotone 12.30

AS Roma-Sampdoria 15.00

Atalanta-Sassuolo 15.00

Cagliari-Napoli 15.00

Fiorentina-Bologna 15.00

Genoa-Lazio 15.00

Parma-Torino FC 15.00

Spezia-Verona 15.00

Benevento-AC Milan 18.00

Juventus-Udinese 20.45

A tabella:

1. AC Milan 14 32-16 34 pont

2. Internazionale 14 34-17 33

3. AS Roma 14 31-23 27

4. Sassuolo 14 26-17 26

5. Napoli 13 27-12 25

6. Juventus 13 25-13 24

7. Atalanta 13 28-20 22

8. Lazio 14 22-23 21

9. Hellas Verona 14 18-14 20

10. Benevento 14 17-23 18

11. Sampdoria 14 23-24 17

12. Udinese 13 14-17 15

13. Bologna 14 21-27 15

14. Fiorentina 14 16-21 14

15. Cagliari 14 21-27 14

16. Parma 14 13-25 12

17. Spezia 14 19-29 11

18. Genoa 14 14-27 10

19. Crotone 14 13-29 9

20. Torino FC 14 22-32 8

Kép: Pier Marco Tacca/Getty Images